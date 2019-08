மாவட்ட செய்திகள்

5 மாதமாக சம்பளம் வழங்காததால் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டம் + "||" + For not paying the salary for 5 months Contract workers sit down

5 மாதமாக சம்பளம் வழங்காததால் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டம்