மாவட்ட செய்திகள்

விபத்தில் பிறர் சிக்காமல் இருப்பதற்காக சாலையில் சாய்ந்து கிடந்த தடுப்பு கம்பியை எடுத்த வாலிபர் வேன்மோதி பலி + "||" + Vanimodhi victim dies after being hit by road block

விபத்தில் பிறர் சிக்காமல் இருப்பதற்காக சாலையில் சாய்ந்து கிடந்த தடுப்பு கம்பியை எடுத்த வாலிபர் வேன்மோதி பலி