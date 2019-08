மாவட்ட செய்திகள்

சத்துவாச்சாரியில் விநாயகர் சிலை வைப்பது தொடர்பான தகராறில் வாலிபர் குத்திக்கொலை - நண்பர்கள் 4 பேர் கைது + "||" + In Sathuvachari Placing a statue of Lord Ganesha In a related dispute Youth Stabbed to death 4 friends arrested

சத்துவாச்சாரியில் விநாயகர் சிலை வைப்பது தொடர்பான தகராறில் வாலிபர் குத்திக்கொலை - நண்பர்கள் 4 பேர் கைது