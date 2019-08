மாவட்ட செய்திகள்

காஷ்மீர் பிரச்சினையில் மத்திய அரசின் முடிவை ரஜினிகாந்த் வரவேற்றது வருத்தமளிக்கிறது - கார்த்தி சிதம்பரம் எம்.பி. பேட்டி + "||" + It is sad that Rajinikanth welcomed the decision of the central government on the Kashmir issue - Karthi Chidambaram MP

காஷ்மீர் பிரச்சினையில் மத்திய அரசின் முடிவை ரஜினிகாந்த் வரவேற்றது வருத்தமளிக்கிறது - கார்த்தி சிதம்பரம் எம்.பி. பேட்டி