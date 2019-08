மாவட்ட செய்திகள்

மேட்டூர் அணை வரலாற்றில் 86-வது தடவையாக இன்று தண்ணீர் திறப்பு + "||" + The Metur Dam is the 86th time in its history that water was inaugurated today

மேட்டூர் அணை வரலாற்றில் 86-வது தடவையாக இன்று தண்ணீர் திறப்பு