மாவட்ட செய்திகள்

மாற்று வழித்தடத்தில் இயக்கப்பட்டதால் “பஸ்சை சிறைபிடித்து டிரைவரிடம் மன்னிப்பு கடிதம் வாங்கிய கிராம மக்கள்” + "||" + driver of the bus was taken captive Letter of apology purchased villagers

மாற்று வழித்தடத்தில் இயக்கப்பட்டதால் “பஸ்சை சிறைபிடித்து டிரைவரிடம் மன்னிப்பு கடிதம் வாங்கிய கிராம மக்கள்”