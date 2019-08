மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிகளில் யோகா ஆசிரியைகள் நியமிக்க வேண்டும் இந்து அன்னையர் முன்னணி மாநில செயற்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Resolution of Hindu Mother's Front State Executive Meeting to appoint Yoga Teachers in Schools

