மாவட்ட செய்திகள்

கழிவுநீர் கொட்டும் இடத்தில் உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் இருந்து குடிநீர் வினியோகம் செய்யக்கூடாது பொதுமக்கள் மனு + "||" + Public petition not to distribute drinking water from deep well

கழிவுநீர் கொட்டும் இடத்தில் உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் இருந்து குடிநீர் வினியோகம் செய்யக்கூடாது பொதுமக்கள் மனு