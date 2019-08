மாவட்ட செய்திகள்

கந்தர்வகோட்டையில் குடிசைகள் தீயில் எரிந்து நாசம்; தம்பதி படுகாயம் + "||" + Fire destroys huts at Kandarwakotte Couple is a serious problem

