மாவட்ட செய்திகள்

இந்தி நடிகர்கள் வெள்ள பாதிப்புக்கு உதவவில்லையா? நடிகர் அமிதாப்பச்சன் பதில் + "||" + Didn't the Hindi actors help with the flooding? Actor Amitabh Bachan is the answer

இந்தி நடிகர்கள் வெள்ள பாதிப்புக்கு உதவவில்லையா? நடிகர் அமிதாப்பச்சன் பதில்