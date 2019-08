மாவட்ட செய்திகள்

செல்போனை பயன்படுத்தினால் கவனம் திசை திரும்பி விடும் - மாணவர்களுக்கு தலைமை நீதிபதி அறிவுறுத்தல் + "||" + If you use the cell phone, the focus will be diverted

செல்போனை பயன்படுத்தினால் கவனம் திசை திரும்பி விடும் - மாணவர்களுக்கு தலைமை நீதிபதி அறிவுறுத்தல்