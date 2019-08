மாவட்ட செய்திகள்

சரக்கு சேவை வரிவிதிப்பை கண்டித்து மீன் தூள், எண்ணெய் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகள் 4 நாட்களாக மூடல் + "||" + Fish powder and oil producing plants to be closed for 4 days

சரக்கு சேவை வரிவிதிப்பை கண்டித்து மீன் தூள், எண்ணெய் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகள் 4 நாட்களாக மூடல்