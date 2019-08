மாவட்ட செய்திகள்

மாநிலத்தின் பட்ஜெட்டுக்கு மத்திய நிதித்துறையின் ஒப்புதல் பெறவேண்டியுள்ளது - நாராயணசாமி தகவல் 
To the budget of the State need cenral Finance Department Approval - Narayanaswamy

