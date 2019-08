மாவட்ட செய்திகள்

இந்தியாவில் பல்வேறு மரபுகளை கொண்ட மக்கள் வாழ்கின்றனர்: ஒரே மொழி, ஒரே கலாசாரத்தை உருவாக்க நினைப்பது இயற்கைக்கு முரணானது + "||" + People of different traditions live in India: it is unnatural to think of the same language, the same culture

இந்தியாவில் பல்வேறு மரபுகளை கொண்ட மக்கள் வாழ்கின்றனர்: ஒரே மொழி, ஒரே கலாசாரத்தை உருவாக்க நினைப்பது இயற்கைக்கு முரணானது