மாவட்ட செய்திகள்

வெள்ளமடம் அருகே தாறுமாறாக ஓடிய டெம்போ, வாகனங்கள் மீது மோதல்; 4 பேர் காயம் + "||" + Tempo, colliding with vehicles as they sped off near floodwaters; 4 people injured

வெள்ளமடம் அருகே தாறுமாறாக ஓடிய டெம்போ, வாகனங்கள் மீது மோதல்; 4 பேர் காயம்