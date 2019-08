மாவட்ட செய்திகள்

அத்திவரதரை தரிசிக்க சென்ற தர்மபுரி மாவட்ட 3 பெண்கள் விபத்தில் சாவு- டயர் வெடித்து சாலை தடுப்பு மீது ஏறிய கார் மீது அரசு பஸ் மோதியது + "||" + Atthivarathar Went to see Dharmapuri District 3 women die in accident

அத்திவரதரை தரிசிக்க சென்ற தர்மபுரி மாவட்ட 3 பெண்கள் விபத்தில் சாவு- டயர் வெடித்து சாலை தடுப்பு மீது ஏறிய கார் மீது அரசு பஸ் மோதியது