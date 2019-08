மாவட்ட செய்திகள்

விற்பனையாளரை கொலை செய்தவர்களை கைது செய்யக் கோரி டாஸ்மாக் பணியாளர்கள் கருப்பு சின்னம் அணிந்து ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Demanding the arrest of those who murdered the seller Tasmack Staff Demonstration

விற்பனையாளரை கொலை செய்தவர்களை கைது செய்யக் கோரி டாஸ்மாக் பணியாளர்கள் கருப்பு சின்னம் அணிந்து ஆர்ப்பாட்டம்