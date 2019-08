மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர் பகுதியில், மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண பொருட்கள் - சீமான் வழங்கினார் + "||" + Gudalur area, Affected by rain flooding Relief supplies to the people

