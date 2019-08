மாவட்ட செய்திகள்

வங்கியில் இருந்து பேசுவதாக கூறி போலீஸ் சிறப்பு சப்-இன்ஸ்பெக்டரிடம் ரூ. 30 ஆயிரம் மோசடி + "||" + Speaking from the bank stating To the Special Sub-Inspector of Policee Rs.30 thousand fraud

வங்கியில் இருந்து பேசுவதாக கூறி போலீஸ் சிறப்பு சப்-இன்ஸ்பெக்டரிடம் ரூ. 30 ஆயிரம் மோசடி