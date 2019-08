மாவட்ட செய்திகள்

கஷ்டப்பட்டால்தான் வெற்றி பெற முடியும் - கலெக்டர் ஜெயகாந்தன் பேச்சு + "||" + It is possible to win only if you suffer - Collector Jayakanthan

கஷ்டப்பட்டால்தான் வெற்றி பெற முடியும் - கலெக்டர் ஜெயகாந்தன் பேச்சு