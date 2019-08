மாவட்ட செய்திகள்

தாளவாடி அருகே தமிழக- கர்நாடக எல்லையில் கட்டுக்கட்டாக ரூ.3 கோடி கள்ள நோட்டுகள் பறிமுதல்; ஒருவர் கைது + "||" + Over Rs 3 crore counterfeit notes seized in Tamil Nadu-Karnataka border near thalawadi, Person Arrested

தாளவாடி அருகே தமிழக- கர்நாடக எல்லையில் கட்டுக்கட்டாக ரூ.3 கோடி கள்ள நோட்டுகள் பறிமுதல்; ஒருவர் கைது