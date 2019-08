மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் மொய் விருந்துகள் முடிந்தது கஜா புயல் பாதிப்பால் வசூல் குறைவாக இருந்தது + "||" + The Pajukotai district ended with moi feasts and the gaja stormy impact was low

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் மொய் விருந்துகள் முடிந்தது கஜா புயல் பாதிப்பால் வசூல் குறைவாக இருந்தது