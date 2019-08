மாவட்ட செய்திகள்

கொள்ளிடம் அருகே குறுவை நெற்பயிர் பழுப்பாகியதற்கு விதை நெல் காரணமா? அதிகாரிகள் ஆய்வு + "||" + Is the seed paddy responsible for the short-lived rice crop near the hut? Officers examined

கொள்ளிடம் அருகே குறுவை நெற்பயிர் பழுப்பாகியதற்கு விதை நெல் காரணமா? அதிகாரிகள் ஆய்வு