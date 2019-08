மாவட்ட செய்திகள்

அனைத்து அரசுத்துறை அலுவலகங்களின் தலைமையிடம் தென்காசியில் அமைய வேண்டும் - கருத்துகேட்பு கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல் + "||" + The head of all public sector offices should be in Tenkasi Emphasis on the conference

அனைத்து அரசுத்துறை அலுவலகங்களின் தலைமையிடம் தென்காசியில் அமைய வேண்டும் - கருத்துகேட்பு கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்