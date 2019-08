மாவட்ட செய்திகள்

குடிமராமத்து திட்டத்தின் கீழ் நீர்நிலைகளை தூர்வார கூடுதலாக 200 பொக்லின் எந்திரங்கள் வரவழைக்க நடவடிக்கை + "||" + Steps to bring more than 200 Pokலின்mon machines under the Citizenship Program

குடிமராமத்து திட்டத்தின் கீழ் நீர்நிலைகளை தூர்வார கூடுதலாக 200 பொக்லின் எந்திரங்கள் வரவழைக்க நடவடிக்கை