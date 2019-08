மாவட்ட செய்திகள்

30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பணியாற்றி வரும் உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர்களுக்கு பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும் + "||" + Promotion of Food Security Officers who have served for more than 30 years

30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பணியாற்றி வரும் உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர்களுக்கு பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும்