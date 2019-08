மாவட்ட செய்திகள்

மருத்துவ கழிவுகளை கையாளும் அனைத்து நிறுவனங்களும் அங்கீகாரம் பெற வேண்டும் கலெக்டர்கள் உத்தரவு + "||" + The collectors order that all companies dealing with medical waste be approved

