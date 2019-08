மாவட்ட செய்திகள்

முக்கூடல் அருகே பரிதாபம்: தெருவில் கிடந்த தின்பண்டத்தை எடுத்து சாப்பிட்ட குழந்தை சாவு, மற்றொரு குழந்தைக்கு தீவிர சிகிச்சை + "||" + Awful near mukkutal On the street ate the snack Child Death

முக்கூடல் அருகே பரிதாபம்: தெருவில் கிடந்த தின்பண்டத்தை எடுத்து சாப்பிட்ட குழந்தை சாவு, மற்றொரு குழந்தைக்கு தீவிர சிகிச்சை