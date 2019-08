மாவட்ட செய்திகள்

பாதுகாப்புத்துறை நிறுவனங்களை தனியார் வசம் ஒப்படைக்க எதிர்ப்பு: துப்பாக்கி தொழிற்சாலை முன்பு பெண் ஊழியர்கள் உண்ணாவிரதம் + "||" + Opposition to hand over security firms to private sector: Woman employees fast in front of gun factory

பாதுகாப்புத்துறை நிறுவனங்களை தனியார் வசம் ஒப்படைக்க எதிர்ப்பு: துப்பாக்கி தொழிற்சாலை முன்பு பெண் ஊழியர்கள் உண்ணாவிரதம்