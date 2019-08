மாவட்ட செய்திகள்

தூக்கில் தொங்கியவர்களை இறந்ததாக கூறியதால் ஆத்திரம்: மதுரை அரசு ஆஸ்பத்திரி ஜன்னல்களை உடைத்து உறவினர்கள் ரகளை-பரபரப்பு + "||" + Because those who were hanged were said to be dead, Madurai government hospital windows smashed

தூக்கில் தொங்கியவர்களை இறந்ததாக கூறியதால் ஆத்திரம்: மதுரை அரசு ஆஸ்பத்திரி ஜன்னல்களை உடைத்து உறவினர்கள் ரகளை-பரபரப்பு