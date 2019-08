மாவட்ட செய்திகள்

மத உணர்வை தூண்டும்படி பேசியதாக புகார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஜீயருக்கு போலீசார் சம்மன் + "||" + police have sent a summons to Srivilliputhur Jiyar for allegedly misrepresenting Muslims

மத உணர்வை தூண்டும்படி பேசியதாக புகார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஜீயருக்கு போலீசார் சம்மன்