மாவட்ட செய்திகள்

அனைத்து பாசன நீர்நிலைகளையும் விரைவாக தூர்வார விவசாயிகள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் அமைச்சர் வேண்டுகோள் + "||" + The Minister requested the farmers to cooperate quickly with all irrigation water

அனைத்து பாசன நீர்நிலைகளையும் விரைவாக தூர்வார விவசாயிகள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் அமைச்சர் வேண்டுகோள்