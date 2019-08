மாவட்ட செய்திகள்

அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக பெண்ணிடம் ரூ.9¼ லட்சம் மோசடி போலீஸ் சூப்பிரண்டு அலுவலகத்தில் புகார் + "||" + Government work Bought To give Woman Rs.9¼ lakh fraud Reported to the Superintendent of Police

அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக பெண்ணிடம் ரூ.9¼ லட்சம் மோசடி போலீஸ் சூப்பிரண்டு அலுவலகத்தில் புகார்