மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் ‘மரச்செக்கு ஆயில்’ என்ற பெயரில் கலப்பட எண்ணெய் தயாரித்த தனியார் ஆலைக்கு ‘சீல்’ வைப்பு + "||" + In the name of timber oil exchange in Trichy Sealing deposit for a private plant made of spilled oil

திருச்சியில் ‘மரச்செக்கு ஆயில்’ என்ற பெயரில் கலப்பட எண்ணெய் தயாரித்த தனியார் ஆலைக்கு ‘சீல்’ வைப்பு