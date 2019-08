மாவட்ட செய்திகள்

மாணவர்கள் தமிழுக்கும், தமிழ் மக்களுக்கும் பெருமை சேர்க்க வேண்டும் தளவாய்சுந்தரம் பேச்சு + "||" + Students should be proud of Tamil and Tamil people

மாணவர்கள் தமிழுக்கும், தமிழ் மக்களுக்கும் பெருமை சேர்க்க வேண்டும் தளவாய்சுந்தரம் பேச்சு