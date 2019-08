மாவட்ட செய்திகள்

பெண்கள் தங்கள் திறமைகளை கண்டுபிடித்து கூர்மைப்படுத்த வேண்டும்; வேளாளர் மகளிர் கல்லூரி பொன்விழாவில் ஜி.கே.வாசன் பேச்சு + "||" + Women need to find and sharpen their skills GK Vasan

பெண்கள் தங்கள் திறமைகளை கண்டுபிடித்து கூர்மைப்படுத்த வேண்டும்; வேளாளர் மகளிர் கல்லூரி பொன்விழாவில் ஜி.கே.வாசன் பேச்சு