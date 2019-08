மாவட்ட செய்திகள்

புயலால் சேதமடைந்த கோட்டூர், தீயணைப்பு நிலையம் சீரமைக்கப்படுமா? பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + Will the storm-damaged Cotour and Fire Station be renovated? The expectation of the public

புயலால் சேதமடைந்த கோட்டூர், தீயணைப்பு நிலையம் சீரமைக்கப்படுமா? பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு