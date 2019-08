மாவட்ட செய்திகள்

சாலை விதிகளை மீறுபவர்களிடம் அபராதம் வசூலிக்க ‘இ-சலான்’ கருவிகள் இன்ஸ்பெக்டர்களிடம் போலீஸ் சூப்பிரண்டு வழங்கினார் + "||" + Road rules To charge fines for violators E Salon Tool He gave the superintendent of police to the inspectors

