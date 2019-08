மாவட்ட செய்திகள்

குமரியில் 8 மையங்களில் காவலர் பணிக்கான தேர்வை 9 ஆயிரம் பேர் எழுதுகிறார்கள் + "||" + About 9 thousand people write the selection of guard duty at 8 centers in Kumari

குமரியில் 8 மையங்களில் காவலர் பணிக்கான தேர்வை 9 ஆயிரம் பேர் எழுதுகிறார்கள்