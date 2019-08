மாவட்ட செய்திகள்

மந்திரி பதவி கிடைக்காததால் கடும் அதிருப்திபா.ஜனதாவை விட்டு விலக உமேஷ்கட்டி எம்.எல்.ஏ. முடிவு?சித்தராமையாவை சந்திக்கவும் திட்டம் + "||" + Dissatisfaction with the lack of a ministerial post Umeshkatti MLA to quit BJP Result?

மந்திரி பதவி கிடைக்காததால் கடும் அதிருப்திபா.ஜனதாவை விட்டு விலக உமேஷ்கட்டி எம்.எல்.ஏ. முடிவு?சித்தராமையாவை சந்திக்கவும் திட்டம்