மாவட்ட செய்திகள்

நுகர்பொருள் வாணிப கழகத்துக்கு எதிராக வழக்கு தொடர்ந்தவருக்கு ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம் - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Against the Consumer Marketing Corporation Case To continue Rs.10,000 fine

நுகர்பொருள் வாணிப கழகத்துக்கு எதிராக வழக்கு தொடர்ந்தவருக்கு ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம் - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு