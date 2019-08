மாவட்ட செய்திகள்

ஆம்பூர் சாலையில் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம், கிரேன் மூலம் பெட்டிக்கடைகளை தூக்கி சென்றனர் + "||" + Disposal of Occupations on Ambur Road, The box stores were lifted by crane

ஆம்பூர் சாலையில் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம், கிரேன் மூலம் பெட்டிக்கடைகளை தூக்கி சென்றனர்