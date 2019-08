மாவட்ட செய்திகள்

மாநில வளர்ச்சி திட்டங்களுடன் இணைந்து செயல்பட வேண்டும்; வங்கிகளுக்கு நிதி அமைச்சக அதிகாரி வேண்டுகோள் + "||" + Work with state development programs; For banks Finance Ministry official Request

மாநில வளர்ச்சி திட்டங்களுடன் இணைந்து செயல்பட வேண்டும்; வங்கிகளுக்கு நிதி அமைச்சக அதிகாரி வேண்டுகோள்