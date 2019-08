மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய உளவுத்துறை எச்சரிக்கை: தமிழகத்தில் 6 பயங்கரவாதிகள் ஊடுருவியதாக தகவல், புதுவையில் பலத்த பாதுகாப்பு + "||" + Central Intelligence Alert 6 terrorists infiltrated in Tamil Nadu Strong security in the pondichery

மத்திய உளவுத்துறை எச்சரிக்கை: தமிழகத்தில் 6 பயங்கரவாதிகள் ஊடுருவியதாக தகவல், புதுவையில் பலத்த பாதுகாப்பு