மாவட்ட செய்திகள்

விடுமுறை தினத்தில் நிகழ்ந்த சோகம்: மதுரை மாநகராட்சி நீச்சல் குளத்தில் மூழ்கி மாணவன் சாவு, மற்றொரு மாணவன் மீட்பு + "||" + Student drown and dead in swimming pool at Madurai Corporation

விடுமுறை தினத்தில் நிகழ்ந்த சோகம்: மதுரை மாநகராட்சி நீச்சல் குளத்தில் மூழ்கி மாணவன் சாவு, மற்றொரு மாணவன் மீட்பு