மாவட்ட செய்திகள்

அனுமதிக்கப்பட்ட நீர்நிலைகளில் மட்டுமே விநாயகர் சிலைகளை கரைக்க வேண்டும் கலெக்டர் ராமன் வேண்டுகோள் + "||" + Collector Raman requests that the statues of Lord Ganesha be dissolved only in the sanctioned waters

அனுமதிக்கப்பட்ட நீர்நிலைகளில் மட்டுமே விநாயகர் சிலைகளை கரைக்க வேண்டும் கலெக்டர் ராமன் வேண்டுகோள்