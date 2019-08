மாவட்ட செய்திகள்

சீர்காழி அருகே ஜல்சக்தி திட்டத்தின்கீழ் வளர்ச்சிப் பணிகள் - அதிகாரி ஆய்வு + "||" + Near Sirkazhi Under the Jalsakti scheme Development work Official inspection

சீர்காழி அருகே ஜல்சக்தி திட்டத்தின்கீழ் வளர்ச்சிப் பணிகள் - அதிகாரி ஆய்வு