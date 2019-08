மாவட்ட செய்திகள்

திருவெண்காடு அருகே மங்கைமடத்தில் இடையூறாக இருந்த மதுக்கடை மூடப்பட்டது: பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி + "||" + Near Thiruvenkadu In mankaimatam The wine shop is closed public is happy

திருவெண்காடு அருகே மங்கைமடத்தில் இடையூறாக இருந்த மதுக்கடை மூடப்பட்டது: பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி