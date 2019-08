மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிகளுக்கு பயிர்காப்பீட்டு தொகை வழங்காவிட்டால் மீண்டும் போராட்டம் நடத்துவோம்உத்தவ் தாக்கரே எச்சரிக்கை + "||" + If the farmers are not paid the amount of crops Let's fight again

விவசாயிகளுக்கு பயிர்காப்பீட்டு தொகை வழங்காவிட்டால் மீண்டும் போராட்டம் நடத்துவோம்உத்தவ் தாக்கரே எச்சரிக்கை