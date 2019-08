மாவட்ட செய்திகள்

அருண்ஜெட்லி மரணம் எதிரொலிமந்திரிகளுக்கு இலாகா ஒதுக்குவது தள்ளிவைப்புஅஞ்சலி செலுத்த எடியூரப்பா இன்று டெல்லி பயணம் + "||" + Echoing Arunjetli's death Allocation of portfolio to ministers is postponed

அருண்ஜெட்லி மரணம் எதிரொலிமந்திரிகளுக்கு இலாகா ஒதுக்குவது தள்ளிவைப்புஅஞ்சலி செலுத்த எடியூரப்பா இன்று டெல்லி பயணம்